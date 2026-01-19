Catalogo
SERIE TV19 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden FruitSevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 gennaio a sabato 31 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 26 al 31 gennaio

Sitki mostra a Halit le foto dell’incontro tra Yildiz e Sevda con la busta di denaro. Deciso a fare chiarezza, Halit interroga Sevda alla presenza del suo avvocato: la donna, inizialmente reticente, confessa di essere stata pagata da Yildiz per sedurlo e ottenere più soldi al divorzio. Furioso, Halit caccia Yildiz di casa e avvia le pratiche di separazione.

Nel frattempo, Alihan e Zeynep partono per gli Stati Uniti.

Sahika consegna a Yigit i risultati del test del DNA, confermandolo figlio di Ender, e decide di confrontare il suo DNA con quello di suo fratello per verificare se il vero padre sia Kaya.

Intanto, Yagmur dichiara a Yigit il suo interesse sincero, mentre Caner propone a Zehra di sposarlo.

