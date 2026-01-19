Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 gennaio a sabato 31 gennaio durante i prossimi episodi della seconda stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2: le anticipazioni dal 26 al 31 gennaio

Sitki mostra a Halit le foto dell’incontro tra Yildiz e Sevda con la busta di denaro. Deciso a fare chiarezza, Halit interroga Sevda alla presenza del suo avvocato: la donna, inizialmente reticente, confessa di essere stata pagata da Yildiz per sedurlo e ottenere più soldi al divorzio. Furioso, Halit caccia Yildiz di casa e avvia le pratiche di separazione.

Nel frattempo, Alihan e Zeynep partono per gli Stati Uniti.

Sahika consegna a Yigit i risultati del test del DNA, confermandolo figlio di Ender, e decide di confrontare il suo DNA con quello di suo fratello per verificare se il vero padre sia Kaya.

Intanto, Yagmur dichiara a Yigit il suo interesse sincero, mentre Caner propone a Zehra di sposarlo.

