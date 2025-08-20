Mediaset Infinity logo
20 agosto 2025

Only You, il film con İbrahim Çelikkol in onda su Canale 5

Il film turco che vede protagonista İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu in Terra Amara e Mehdi Karaca di My Home My Destiny) va in onda venerdì 22 agosto in prima serata

Condividi:

Only You (Sadece Sen), film di produzione turca che vede protagonista l'attore İbrahim Çelikkol (volto di Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara nella serie Terra Amara e Mehdi Karaca in My Home My Destiny), va in onda venerdì 22 agosto in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Oltre all'attore turco già noto in Italia, la pellicola diretta dal regista Hakan Yonat vede protagonista anche Belçim Bilgin nei panni di Hazal, una giovane non vedente.

Only You
Gli attori Ibrahim Celikkol e Belçim Bilgin in una scena del film Only You

Only You, trama, cast e curiosità del film con İbrahim Çelikkol

L'ex pugile Alì, appena uscito di prigione, incontra Hazal, ragazza non vedente. Tra i due nasce una complicità che ben presto si trasforma in un sentimento profondo. Alì viene a sapere che ci sarebbe la possibilità di un trapianto di cornea che potrebbe ridare la vista alla giovane e per poter pagare l'intervento si rivolge a una vecchia conoscenza pronta a prestargli i soldi che gli occorrono se in cambio prenderà parte a un combattimento clandestino. Il pugile trionfa, ma un gruppo di criminali lo investe con la macchina mentre ritorna a casa, lo pugnala e lo getta nelle acque del porto. Passa un anno, Hazal ha aperto un negozio di ceramiche e incontra causalmente Alì, convalescente, in ospedale. Un evento che con il tempo aprirà le porte a nuovi colpi di scena. Oltre a İbrahim Çelikkol nei panni del protagonista Alì, nel cast di Only You troviamo anche Belçim Bilgin nelle vesti di Hazal, Kerem Can, Necmi Yapici, Baris Arduç, Levent Sülün ed Erol Demiröz.

Girato prevalentemente a Istanbul, in Turchia, il film Only You è un remake della pellicola sud-coreana Ojik Geudaeman, nota anche con il titolo internazionale Always.

Only You
Ibrahim Celikkol è il pugile Alì nel film Only You

İbrahim Çelikkol: anni, carriera, vita privata

İbrahim Çelikkol è un attore turco di 43 anni. Nato il 14 febbraio 1982 a İzmit, si avvicina al mondo dello spettacolo come modello, per poi misurarsi nella recitazione dopo essere stato notato dal regista turco Osman Sınav. In poco tempo raggiunge la notorietà grazie a serie tv e a film, tra cui Terra Amara, My Home My Destiny. Nel 2019 è diventato papà di Ali, nato dal matrimonio con Mihre Mutlu. Dopo le nozze, avvenute nel 2017, la coppia ha divorziato nel 2022.

