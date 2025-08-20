Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 21 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 21 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 21 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 21 agosto
Cem si confida con Alihan e gli dice che Zeynep ha finalmente accettato di fidanzarsi ufficialmente con lui.
Zeynep, costretta a lasciare il suo appartamento, va a stare qualche giorno da Yildiz e assiste impotente alle strane dinamiche in casa di Halit.
