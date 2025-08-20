Mediaset Infinity logo
Tradimento
SERIE TV
20 agosto 2025

Tradimento 2 anticipazioni: la serie turca torna venerdì 29 agosto

L'amata dizi con l'attrice Vahide Perçin nel ruolo di Güzide Özgüder torna il 29 agosto su Canale 5 con i nuovi episodi

Condividi:

Tradimento, l'amata serie turca con l'attrice Vahide Perçin nel ruolo di Güzide Özgüder, torna in onda su Canale 5 da venerdì 29 agosto in prima serata e in prima tv assoluta. La soap è pronta a regalare nuove emozioni.

Tradimento 2, dove eravamo rimasti

Nell’ultimo episodio andato in onda su Canale 5, Kahraman è rimasto vittima di un grave incidente in cantiere, sepolto da un carico di terra e trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha subito un delicato intervento per la rimozione della milza. Le sue condizioni restano critiche e viene ricoverato in terapia intensiva.

Intanto, i risultati del test del DNA hanno svelato che Dündar è davvero il figlio biologico di Tarık e Güzide. La rivelazione ha inevitabilmente scosso gli equilibri familiari, mentre Neva ha cercato di sostenere İpek, distrutta per la perdita di Oltan.

Tradimento 2, anticipazioni: cosa succederà nelle nuove puntate

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2
Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

Le nuove vicende si apriranno con Mualla, che, tormentata dal proprio dolore, arriverà a minacciare Güzide di rapire Can, costringendola a restare sempre all’erta. Oylum, però, non si lascerà intimorire e prenderà una decisione coraggiosa che cambierà i rapporti di forza.

Parallelamente, Dündar dovrà affrontare rivelazioni dolorose sulla propria famiglia e rischierà di perdere tutto, ma Güzide sarà al suo fianco nel momento più difficile. Intanto, nuove alleanze e conflitti metteranno in discussione i delicati equilibri della famiglia Dicleli.

Le anticipazioni complete delle nuove puntate della seconda stagione di Tradimento sono disponibili su Dreamers Magazine, il mensile dedicato ai protagonisti delle serie turche più amate. Per altri contenuti il nuovo numero ti aspetta in edicola oppure su dreamersmagazine.mediaset.it

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

