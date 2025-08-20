Mediaset Infinity logo
Tradimento
Tradimento
SERIE TV
20 agosto 2025

Tradimento 2, le anticipazioni del 29 agosto

La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 29 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, torna in onda venerdì 27 giugno in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Mualla confida a Celal una verità sconvolgente su Kahraman, che finalmente si risveglia dall’operazione.

A casa Dicleli fervono i preparativi per il ritorno di Kahraman. Ilknur tenta di comandare Oznur, ma quest’ultima le ricorda che, con il ritorno degli sposi, rischia il licenziamento per aver spettegolato su Oylum e Tolga.

Tarik sfrutta una diretta TV per chiedere perdono a Guzide, ma lei e Sezai lo guardano con disgusto.

Infine, Serra rivela a Oltan di essere incinta di Tolga e lui le propone dieci milioni di dollari in cambio di un aborto.

