La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 17 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Cem minaccia di morte Bersan, Ceyda e Bahar e intima loro di pagare un debito di quattromila lire turche.
Bersan, Ceyda e Bahar sono disperate, soprattutto dopo che il tentativo di Ceyda di farsi dare i soldi da Hikmet fallisce, perché l'uomo viene arrestato.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.