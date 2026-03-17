A Dentro la notizia, l'inviata della trasmissione, Elisa Sciuto, intervista l'architetta che si sta occupando della ristrutturazione della casa della famiglia nel bosco.
Nel corso della puntata di lunedì 17 marzo, l'architetta spiega come cambierà l'abitazione di Palmoli, in provincia di Chieti (Abruzzo): "Stiamo predisponendo il progetto, servono i tempi tecnici. Stiamo mettendo appunto tutte le questioni, sarà un edificio con tutti i requisiti di legge. Un edificio che sia anche sostenibile a livello ambientale. Certo che ci sarà il bagno in casa".
"Quando sarà pronta la casa?", chiede Gianluigi Nuzzi. "Stiamo mettendo appunto gli ultimi dettagli. In un paio di settimane verrà presentata la Scia. Non mi faccia sparare numeri sui tempi", dichiara l'architetta.
Riguardo le richieste di Nathan e Catherine, la donna aggiunge: "Non mi hanno chiesto nessuna follia sui materiali, sono stata io ad aver proposto dei materiali a basso impatto ambientale. Chissà che non si riesca a creare una piccola struttura dell’abitare responsabile".
Dopo un lungo incontro tra Nathan e Catherine - papà e mamma della famiglia nel bosco - e i loro avvocati, la donna si è presentata in lacrime davanti le telecamere. "Grazie a tutti", sono state le uniche parole pronunciate da Catherine.
Nei giorni scorsi, Dentro la notizia aveva mandato in onda anche le dichiarazioni di Nathan dopo l'allontanamento della moglie Catherine dalla struttura di Vasto, dove risiedeva con i tre figli.