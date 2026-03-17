A Dentro la notizia, l'inviata della trasmissione, Elisa Sciuto, intervista l'architetta che si sta occupando della ristrutturazione della casa della famiglia nel bosco.

Nel corso della puntata di lunedì 17 marzo, l'architetta spiega come cambierà l'abitazione di Palmoli, in provincia di Chieti (Abruzzo): "Stiamo predisponendo il progetto, servono i tempi tecnici. Stiamo mettendo appunto tutte le questioni, sarà un edificio con tutti i requisiti di legge. Un edificio che sia anche sostenibile a livello ambientale. Certo che ci sarà il bagno in casa".

"Quando sarà pronta la casa?", chiede Gianluigi Nuzzi. "Stiamo mettendo appunto gli ultimi dettagli. In un paio di settimane verrà presentata la Scia. Non mi faccia sparare numeri sui tempi", dichiara l'architetta.

Riguardo le richieste di Nathan e Catherine, la donna aggiunge: "Non mi hanno chiesto nessuna follia sui materiali, sono stata io ad aver proposto dei materiali a basso impatto ambientale. Chissà che non si riesca a creare una piccola struttura dell’abitare responsabile".