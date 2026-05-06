La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 7 maggio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 7 maggio in prima serata

Yildiz sorprende Halit mentre è in compagnia di Leyla. Dopo aver scoperto il tradimento, decide di lasciare la casa con il figlio Halit Can e inizia a pensare al divorzio.

Nel frattempo, Zehra e Lila prendono le difese di Yildiz e pretendono una spiegazione da loro padre.

Intanto, Ender e Kaya sono costretti ad annullare il viaggio di nozze, poiché Sahika ha strappato e nascosto il passaporto della cognata.

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