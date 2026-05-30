Nella nuova puntata di domenica 31 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mustafa è impegnato nella ricerca di Sila, ma deve anche difendersi dai sospetti del padre.
Sila riesce a inviare a Mustafa la posizione dell’accampamento dove si trova con Selim.
Quando lui arriva sul posto, però, Selim gli rivela una verità sconvolgente: Kemal non è il padre del bambino che Sila aspetta.
Il vero padre sarebbe il suo insegnante di lingue a Londra, già sposato e con un figlio. Una rivelazione che manda Mustafa su tutte le furie.
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