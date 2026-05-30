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Racconto di una notte

SERIE TV30 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 31 maggio in prima serata

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 31 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 31 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mustafa è impegnato nella ricerca di Sila, ma deve anche difendersi dai sospetti del padre.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 31 maggio

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Sila riesce a inviare a Mustafa la posizione dell’accampamento dove si trova con Selim.

Quando lui arriva sul posto, però, Selim gli rivela una verità sconvolgente: Kemal non è il padre del bambino che Sila aspetta.

Il vero padre sarebbe il suo insegnante di lingue a Londra, già sposato e con un figlio. Una rivelazione che manda Mustafa su tutte le furie.

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