La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 30 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit acquista una lussuosa villa e chiede a Yildiz di risposarlo, ma lei rifiuta. Yildiz vuole difendere la propria indipendenza, ma cede alle lusinghe di Kerim durante una cena.
In vista del suo trionfale ritorno alla guida dell’azienda, Halit stringe un’alleanza segreta con Ender per contrastare Sahika, sempre più preoccupata.
Un malore di Yigit spinge Ender ad accusare Sahika di averlo avvelenato.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 16:00 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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