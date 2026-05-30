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Forbidden Fruit

SERIE TV30 maggio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 30 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 30 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 30 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 30 maggio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit acquista una lussuosa villa e chiede a Yildiz di risposarlo, ma lei rifiuta. Yildiz vuole difendere la propria indipendenza, ma cede alle lusinghe di Kerim durante una cena.

In vista del suo trionfale ritorno alla guida dell’azienda, Halit stringe un’alleanza segreta con Ender per contrastare Sahika, sempre più preoccupata.

Un malore di Yigit spinge Ender ad accusare Sahika di averlo avvelenato.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 16:00 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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