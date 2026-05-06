Chiara Bontempi parla della maternità e spiega la scelta di non mostrare sui social la figlia Camilla, avuta nel 2025 con Gianmarco Tamberi.



Chiara Bontempi ha raccontato che sta ancora allattando la figlia, di nove mesi. "Sto ancora allattando e se riuscirò lo farò almeno fino al suo primo anno di vita", afferma nelle storie su Instagram la moglie del campione di salto in alto, che è anche alle prese con lo svezzamento di Camilla: "Adora mangiare. Siamo davvero fortunati, darle la pappa è un piacere. Le nonne sono sconvolte da quanto apprezza mangiare e per ora le piace davvero tutto".



Chiara Bontempi afferma anche che al momento non intende far frequentare alla figlia il nido: "Fino a che potrò penso che la seguirò io". Alla domanda se la figlia dorma nel lettone insieme a lei e il marito, risponde: "Camilla dorme nel suo lettino in camera nostra". E sempre in tema sonno, Chiara Bontempi rivela di aver chiesto aiuto una figura esperta: "Dopo 7 mesi, abbiamo deciso di contattare una consulente del sonno. Camilla dorme molto meglio sia di giorno che di notte. Siamo davvero troppo felici. Tutta un’altra vita".

Inoltre Chiara Bontempi spiega la scelta di non mostrare la figlia sui social: "Per il momento non ci sentiamo di farlo. Gianmarco ha preso questa decisione e a me è andata bene. Ogni tanto mi dispiace non potervela mostrare perché è così dolce e bella che vorrei condividerla con voi. Però ci sono troppe brutte persone e questo è uno dei motivi che ci ha spinto a non mostrarla. Dovrete accontentarvi di manine e piedini da mordere".

Infine risponde alla domanda se in futuro vorranno allargare la famiglia: "Ci piacerebbe dare un fratellino o una sorellina a Camilla, ma con calma". Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi avevano parlato della possibilità di allargare la famiglia anche ospiti a Verissimo. "Fino a due mesi fa avrei detto un no categorico, adesso dico sì, ma dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028", aveva detto la moglie del campione.