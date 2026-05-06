La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 6 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yigit accetta di trasferirsi in Svizzera per proseguire gli studi, convinto che cambiando città possa stare meglio.
Durante una cena in famiglia, Halit e Yildiz hanno un duro confronto. L'uomo le ordina di annullare la sua festa di compleanno.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.