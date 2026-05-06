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Forbidden Fruit

SERIE TV06 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 6 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 6 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 6 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 6 maggio

Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Yigit accetta di trasferirsi in Svizzera per proseguire gli studi, convinto che cambiando città possa stare meglio.

Durante una cena in famiglia, Halit e Yildiz hanno un duro confronto. L'uomo le ordina di annullare la sua festa di compleanno.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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