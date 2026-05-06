La gravidanza è stata il frutto di un lungo percorso: "Erano tanti anni che stavamo provando a realizzare il nostro sogno di creare una famiglia ", aveva rivelato Arianna a Verissimo . "Siccome questa cosa non succedeva, abbiamo fatto dei controlli da cui non sono risultati problemi, per cui abbiamo deciso di chiedere un piccolo aiuto alla medicina. Abbiamo fatto il primo step, quello meno invasivo, ed è andato bene".

Briga torna sui palchi dopo la nascita di Allegra . La figlia del cantante di 37 anni e dell'attrice Arianna Montefiori , 31 anni, è venuta alla luce il 25 marzo scorso. Il musicista ha pubblicato le foto del backstage del suo concerto ai Magazzini Generali, il primo nel ruolo di padre: "Il primo concerto di Allegra", ha scritto su Instagram. Tra le foto compare anche il loro cagnolone Baires.

Inizialmente, la gravidanza era gemellare: "Purtroppo un feto si è riassorbito", aveva rivelato Briga a Silvia Toffanin. Arianna aveva ammesso: "Io mi sentivo già mamma di due bambini. Quando dall'ecografia ho visto che uno dei due non aveva più battito, sono stata male. Poi mi hanno spiegato che è una cosa che succede spesso e che se avessi fatto gli esami più avanti magari non l'avrei mai saputo che la gravidanza era partita gemellare. Quindi oggi c'è un angioletto che ci protegge".

La coppia, legata dal 2019 e sposata dal 2021, aveva annunciato di aspettare una bambina. Arianna aveva condiviso il momento della scoperta durante l'ecografia: "Ho sempre pensato che fosse maschio, ma nell'ultima ecografia ho visto il suo nasino e mi è venuto il dubbio che potesse essere una femminuccia".



Nel video sotto, la recente intervista di Briga e Arianna Montefiori a Verissimo.