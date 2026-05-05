"Due anni di noi. Ti amo. Festeggiando ogni istante ogni giorno la passione e l’amore immenso". Queste parole piene d'amore scritte da Manila Nazzaro, 48 anni, accompagnano un dolce video condiviso dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

L'occasione è il secondo anniversario di matrimonio con il marito Stefano Oradei, che ha sposato a maggio del 2024.

Nel video social, vediamo la coppia nel giorno delle nozze ma anche nella loro quotidianità tra romantici balli in riva al mare e viaggi in giro per il mondo.

Manila Nazzaro, il desiderio di diventare di nuovo mamma

In un'intervista a Verissimo nel febbraio 2025, Manila Nazzaro aveva parlato del desiderio di avere un terzo figlio, il primo con Stefano Oradei: "Sono stati mesi complicati. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Però non ho il rammarico di non averci provato".

La conduttrice è già mamma di Francesco e Nicolas, nati dal matrimonio con Francesco Cozza, terminato nel 2017.



"Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c'è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano. Per ora è andata così, ma non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata", aveva confidato l'ex Miss Italia a Silvia Toffanin.