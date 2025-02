Manila Nazzaro torna a parlare del desiderio di avere il terzo figlio, il primo con il marito Stefano Oradei, che ha sposato a maggio del 2024. "Sono stati mesi complicati. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Però non ho il rammarico di non averci provato", rivela l'ex Miss Italia, 47 anni, già mamma di Francesco e Nicolas, nati dal matrimonio con Francesco Cozza, terminato nel 2017. Nonostante il percorso per diventare genitori sia stato molto faticoso per la coppia, Manila e Stefano oggi sono più uniti che mai: "Abbiamo fatto tutto insieme. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, non ci siamo riusciti insieme". La conduttrice non nega però il grande dispiacere per non essere riuscita ancora a realizzare questo grande desiderio: "Noi siamo comunque una famiglia, ma il dispiacere c'è. Avrei fatto di tutto per realizzare il sogno di un uomo eccezionale come Stefano. Per ora è andata così, ma non perdo la speranza, anche se ci sono momenti in cui mi sento più demoralizzata".