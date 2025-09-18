Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Grande Fratello
ANTICIPAZIONI
18 settembre 2025

Grande Fratello: chi è Omer, nuovo concorrente ufficiale

Simona Ventura presenta Omer: resiliente, forte e con un sorriso speciale, pronto a vivere la sua rivincita nella Casa più spiata d’Italia

Condividi:

La nuova edizione del Grande Fratello si avvicina e andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Con la conduzione di Simona Ventura, la Casa più spiata d’Italia si prepara ad aprire le porte a nuove storie di vita reale, emozioni e sfide tra concorrenti determinati a mettersi in gioco.

Grande Fratello 2025, chi è il concorrente Omer

Il concorrente Omer nel promo del Grande Fratello 2025
Il concorrente Omer nel promo del Grande Fratello 2025

Nel nuovo promo ufficiale, la conduttrice ha presentato uno dei nuovi concorrenti: "Omer, la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi ma non ha mai smesso di lottare: è forte e ha un sorriso speciale. L'Italia è stata la sua rinascita, la casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita?".

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre

ANTICIPAZIONI

La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 22 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 22 settembre su Canale 5

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda sabato 20 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda sabato 20 settembre su Canale 5

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity