Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Grande Fratello
ANTICIPAZIONI
18 settembre 2025

Grande Fratello 2025, Francesca è una nuova concorrente ufficiale

Francesca è la nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: Simona Ventura la presenta nel promo ufficiale raccontando la sua storia tra famiglia e tradimento

Condividi:

La porta rossa del Grande Fratello sta per riaprirsi con una nuova edizione su Canale 5 e Mediaset Infinity. I concorrenti saranno persone comuni, le cui storie entreranno nelle case degli spettatori, come anticipato nei promo ufficiali guidati dalla conduttrice Simona Ventura.

Grande Fratello 2025, chi è la concorrente Francesca

La concorrente Francesca nel promo del Grande Fratello 2025
La concorrente Francesca nel promo del Grande Fratello 2025

Tra i nuovi protagonisti c’è Francesca, presentata così da Ventura: "La porta rossa del Grande Fratello sta per aprirsi a inquilini nuovi di zecca scelti in tutta Italia, isole comprese, come Francesca, la romana di Roma, è giovane, ma ha già due figli grandi. Per loro non è solo una mamma, ma anche un'amica, una famiglia perfetta. Poi un sospetto, un appostamento e la scoperta del tradimento".

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre

ANTICIPAZIONI

La Promessa, le anticipazioni del 20 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 22 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 22 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 22 settembre su Canale 5

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda sabato 20 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda sabato 20 settembre su Canale 5

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity