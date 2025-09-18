Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Grande Fratello
ANTICIPAZIONI
18 settembre 2025

Grande Fratello: Simona Ventura presenta Anita, nuova concorrente ufficiale

Simona Ventura racconta la storia di Anita, nuova concorrente ufficiale: "Ha scritto la sua storia sulla pelle, sotto la corazza nasconde una dolcezza infinita"

Condividi:

Il Grande Fratello è pronto a tornare su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con una nuova edizione che promette emozioni, colpi di scena e storie capaci di appassionare il pubblico. Alla guida del reality show ci sarà Simona Ventura, che attraverso i promo ufficiali ha iniziato a raccontare i profili dei concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa.

Quest’anno, infatti, il reality torna a dare spazio alle storie delle persone comuni, come la stessa conduttrice ha sottolineato.

Grande Fratello 2025, chi è la concorrente Anita

La concorrente Anita nel promo del Grande Fratello 2025
La concorrente Anita nel promo del Grande Fratello 2025

Tra i primi concorrenti annunciati c’è Anita, una ragazza con un passato complesso e un carattere forgiato dalle difficoltà.

Simona Ventura la descrive così: "Anita ha scritta la sua storia sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, una dolcezza infinita".

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

