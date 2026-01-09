La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 9 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz e Asuman si recano in ospedale per fare visita a Erim, ma Halit allontana bruscamente Asuman, accusandola di essere responsabile di quanto accaduto al figlio.
Yildiz resta profondamente sconvolta per il comportamento irrispettoso del marito nei confronti della madre. In suo aiuto interviene Kaya che, dopo aver accompagnato Asuman alla stazione dei pullman, si trattiene a parlare con Yildiz, un gesto che scatena la furia di Ender.