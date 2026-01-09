Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV09 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 9 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 9 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 9 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 9 gennaio

Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scenda di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scenda di Forbidden Fruit 2

Yildiz e Asuman si recano in ospedale per fare visita a Erim, ma Halit allontana bruscamente Asuman, accusandola di essere responsabile di quanto accaduto al figlio.

Yildiz resta profondamente sconvolta per il comportamento irrispettoso del marito nei confronti della madre. In suo aiuto interviene Kaya che, dopo aver accompagnato Asuman alla stazione dei pullman, si trattiene a parlare con Yildiz, un gesto che scatena la furia di Ender.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video