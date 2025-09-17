Scopriamo chi è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura e in onda prossimamente su Canale 5

La porta rossa della Casa del Grande Fratello sta per aprirsi con un'edizione ricca di sorprese e la conduzione di Simona Ventura.

Nella Casa più spiata d'Italia tornano le storie delle persone comuni, come anticipato dalla conduttrice nel primo promo del reality.

"Grande Fratello sta per arrivare e nella Casa tornano le storie delle persone comuni come voi", spiega Simona Ventura.

Grande Fratello 2025, chi è il primo concorrente

Nel primo promo del GF, Simona Ventura racconta alcuni tratti distintivi del primo concorrente ufficiale della nuova edizione:

"Matteo è un gigante buono. Il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo allena anche la mente, pensate conosce a memoria La Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, non sarà facile metterlo a tappeto".

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

