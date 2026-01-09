La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 9 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar dedice di nascondere la verità sul trasferimento di Sarp nel palazzo a Sirin.
Nel frattempo, Doruk invita Arif alla festa per la sua circoncisione prevista per il weekend a casa dei nonni.
