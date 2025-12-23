Carmen Di Pietro: "Il mio volo per andare a trovare mia figlia negli Usa è stato cancellato"

Piccola disavventura di Carmen Di Pietro. La showgirl, 60 anni, era in partenza per gli Stati Uniti per raggiungere la figlia Carmelina, quando il suo volo è stato cancellato. A raccontarlo è la stessa Carmen Di Pietro, che in un video sui social ha spiegato: "Il mio volo per Dallas è stato cancellato. Avrei diritto all'hotel, ma non andrò. Rivado a Trastevere e poi domani torno qua".



Carmen Di Pietro aveva raccontato del suo viaggio negli Stati Uniti ospite a Verissimo insieme al figlio Alessandro Iannoni. "Mia figlia Carmelina è in Texas, sta facendo il semestre a Dallas. Non la vedo da cinque mesi", aveva detto la showgirl, pronta a sfidare le sue paure per raggiungere la figlia: "Io ho paura di viaggiare in aereo perché sono claustrofobica, ma l'amore per mia figlia mi fa superare ogni cosa".



A Verissimo, Carmen Di Pietro aveva ricevuto anche un dolcissimo messaggio proprio da parte di Carmelina, 17 anni. "Noi scherziamo, ma siamo molto legati", aveva detto la showgirl. Alessandro aveva dedicato dolcissime parole in lacrime alla mamma: "Io ti prendo sempre in giro, mamma, ma se devo ringraziare qualcuno nella vita siete tu e papà".