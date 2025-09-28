Mediaset Infinity logo
28 settembre 2025

Floriana Secondi: "Il mio compagno Angelo ha un tumore ai polmoni"

La commentatrice del Grande Fratello parla a Verissimo della sua storia d'amore con Angelo, che sta attraversando un momento molto difficile

Floriana Secondi parla a Verissimo della sua storia d'amore con Angelo, che sta attraversando un momento molto difficile. "Angelo, un uomo che non ha mai fumato una sigaretta, ha scoperto due anni fa di avere un tumore ai polmoni. Sono due anni che combattiamo questa cosa", racconta la commentatrice del Grande Fratello.

Parlando del loro rapporto oggi, Floriana aggiunge: "All'inizio ha cercato di allontanarmi perché aveva paura, ma adesso questa cosa ci ha uniti ancora di più". Floriana è legata ad Angelo da 13 anni: "Sono 13 anni di amore, di crescita personale. Non ho mai conosciuto una persona così bella nella mia vita. Mi ha rieducata all'amore. Mi ha dato il senso di famiglia".

