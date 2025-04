Luk3, la storia con Alessia Pecchia: "Fuori ci sarà un bellissimo continuo"

Luk3 parla a Verissimo della storia con Alessia Pecchia, conosciuta ad Amici24. "Ho avuto la fortuna di trovare questa persona che per me è importantissima, è una delle persone più vere e pure che abbia mai conosciuto. È una persona da non perdere", afferma il cantante, 18 anni.

Alla domanda se sia la prima volta che si innamora così, Luk3 risponde: "Sì, in assoluto. Non mi era mai capitato". Luk3 ora tifa per Alessia da casa: "Mi manca tanto, ma manca poco. Spero che vinca". Per quanto riguarda le lacrime al momento del loro saluto: "Mi emoziona rivedere quel momento. Sono sicuro che fuori ci sarà un bellissimo continuo di questa storia".