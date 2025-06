Emanuele Filiberto, la storia d'amore con Adriana Abascal: "Siamo molto felici"

Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato per la prima volta in un'intervista della nuova compagna: "Adriana è una donna straordinaria"

Emanuele Filiberto ha parlato per la prima volta in un'intervista della nuova compagna Adriana Abascal, svelando dove si sono conosciuti. " Ci siamo incontrati grazie ad amici comuni. Ci hanno presentati a Gstaad (in Svizzera ndr), dove Adriana va da quindici anni. E io, che ci ho vissuto, non l’avevo mai incrociata! È la vita", ha detto Emanuele Filiberto, 53 anni, al magazine Point de Vue.

Parlando della loro storia d'amore, ha aggiunto: " Adriana è un grande sostegno per me, una persona con cui vado molto d’accordo e con cui posso parlare. Siamo molto complici e molto felici". Adriana Abascal, 54 anni, è un'ex modella e conduttrice messicana, oggi imprenditrice. Riguardo agli impegni della compagna, Emanuele Filiberto ha affermato: "Adriana lavora molto. Ha creato un marchio importante di scarpe da donna ed è anche una grande collezionista d’arte. Insomma, è una donna straordinaria".

Emanuele Filiberto ha rivelato di chiedere spesso il parere alla compagna riguardo al suo lavoro: " Ci confrontiamo molto. Le chiedo spesso consigli pure sul mio lavoro". E ha anche ironizzato sul segno zodiacale di Adriana Abascal (Scorpione): "N on sono una persona facile. Quindi penso che ci voglia proprio uno scorpione per domarmi. E per pungermi. Siamo un’accoppiata perfetta".

Emanuele Filiberto è stato sposato dal 2003 con Clotilde Courau, con cui ha avuto le figlie Vittoria (2003) e Luisa (2006). Lo scorso gennaio, in un'intervista ha rivelato: "Io e Clotilde siamo separati da almeno tre anni". Adriana Abascal, ex Miss Messico, è stata sposata dal 2000 al 2009 con l'imprenditore spagnolo Juan Villalonga, con cui ha avuto tre figli. Ha poi sposato nel 2013 l'imprenditore francese Emmanuel Schreder.

