Emanuele Filiberto: “Io e Clotilde Courau siamo separati da almeno tre anni”

Emanuele Filiberto ha parlato in un'intervista del suo rapporto con Clotilde Courau, che ha sposato nel 2003 e con cui ha avuto le figlie Vittoria (2003) e Luisa (2006). "Siamo separati da tre, forse quattro anni", ha detto Emanuele Filiberto di Savoia a Gente. Sempre parlando della loro relazione, ha aggiunto: "Non siamo una coppia aperta, come si usa dire oggi, è una definizione che non mi piace e la trovo brutta. Preferisco parlare di una coppia in cui c’è grande rispetto reciproco. Viviamo in due Paesi diversi facciamo lavori molto diversi; io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente". Per quanto riguarda le foto accanto a Adriana Abascal - 54 anni, ex Miss Messico -, Emanuele Filiberto ha detto: "Delle bellissime foto". Alla domanda se siano una coppia, ha risposto: "Be', sono una bella coppia anche con mia moglie".

