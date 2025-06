Giacomo Giorgio ha trovato l'amore? L'attore, 27 anni, ha pubblicato uno scatto di un bacio con Maddalena Botta che non sembra lasciare dubbi riguardo a una frequentazione tra i due. La foto, pubblicata sui social da Giacomo Giorgio, è accompagnata da un cuore nero.

Maddalena Botta è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Ha studiato a Milano all' Università Cattolica del Sacro Cuore e, stando alle informazioni reperibili su Internet, lavora per Dolce&Gabbana nel ruolo di PR digitale.

Diventato noto nei panni di Ciro Ricci con la serie Mare fuori, Giacomo Giorgio aveva parlato a Verissimo dei suoi primi passi nel mondo della recitazione e aveva ricordato la sua amata nonna Melina. "All'inizio della mia carriera - avevo tra i 17 e i 18 anni - quando venivo a Roma non avevo dove stare, ero ospitato dai colleghi. In quegli anni mia nonna, che prendeva la pensione minima di circa 400 euro, mi dava metà della sua pensione per permettermi di stare a Roma, pagarmi i biglietti, la metro. Dopo un paio di anni di questa vita, ho vinto il provino per Mare Fuori", aveva raccontato l'attore.