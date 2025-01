Giacomo Giorgio: "Mia nonna mi dava metà della pensione per aiutarmi a diventare attore"

Giacomo Giorgio parla a Verissimo dell'amore per la nonna, che l'ha aiutato a inseguire il suo sogno nel mondo della recitazione: "Mia nonna Melina ha un posto speciale nel mio cuore". A lei infatti l'attore ha dedicato il Nastro d'argento vinto nel 2024: "All'inizio della mia carriera - avevo tra i 17 e i 18 anni - quando venivo a Roma per fare i primi passi nel mondo della recitazione, non avevo dove stare, venivo ospitato dai colleghi. In quegli anni mia nonna, che prendeva la pensione minima di circa 400 euro, mi dava metà della sua pensione per permettermi di stare a Roma, pagarmi i biglietti, la metro. Dopo un paio di anni di questa vita, ho vinto il provino per Mare Fuori". Nonna Melina era riuscita a vedere il successo del nipote: "Il destino ha voluto che andasse via la mattina successiva all'ultima puntata della prima stagione di Mare Fuori. Mi ha guardato fino alla fine".