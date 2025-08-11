Giulia Provvedi, la dedica alla nipotina Nicole: "Stiamo crescendo insieme"
Giulia Provvedi pubblica sui social un dolce video insieme alla sua amata nipotina, figlia di Silvia Provvedi
"Con te ho capito che le giornate non devono essere piene, ma piene di ciò che conta. E tu, piccola mia, conti più di tutto": inizia così la dedica di Giulia Provvedi alla nipotina Nicole, la figlia che Silvia Provvedi ha avuto nel 2020.
Giulia Provvedi continua: "Mi ricordi che la vita si misura nei momenti piccoli, nei gesti semplici, negli sguardi veri. Non è che mi insegni, non è che io ti guidi, è che stiamo crescendo insieme, in un modo tutto nostro. E se oggi dovessi scegliere le mie priorità, tu saresti sempre tra le prime, anche quando non te ne accorgi. La tua zia".
Giulia Provvedi, 31 anni, ha un rapporto speciale con Nicole, come dimostrano anche i divertenti video di cui zia e nipote sono spesso protagoniste sui social. "Io vivo per lei. È buona, è educata. Io sono cresciuta con lei. A volte sembra essere più matura lei di me. Siamo legatissime, ci divertiamo tantissimo", aveva raccontato Giulia Provvedi a Verissimo.
Leggi anche
Le parole
La cantante condivide uno sfogo sui social
La cantante condivide uno sfogo sui social
Il racconto
La cantante si racconta in un'intervista
La cantante si racconta in un'intervista
Amore
Ecco i Vip che hanno trovato l'amore
Ecco i Vip che hanno trovato l'amore