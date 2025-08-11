Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Famiglia
11 agosto 2025

Giulia Provvedi, la dedica alla nipotina Nicole: "Stiamo crescendo insieme"

Giulia Provvedi pubblica sui social un dolce video insieme alla sua amata nipotina, figlia di Silvia Provvedi

Condividi:
giulia provvedi

"Con te ho capito che le giornate non devono essere piene, ma piene di ciò che conta. E tu, piccola mia, conti più di tutto": inizia così la dedica di Giulia Provvedi alla nipotina Nicole, la figlia che Silvia Provvedi ha avuto nel 2020.

Giulia Provvedi continua: "Mi ricordi che la vita si misura nei momenti piccoli, nei gesti semplici, negli sguardi veri. Non è che mi insegni, non è che io ti guidi, è che stiamo crescendo insieme, in un modo tutto nostro. E se oggi dovessi scegliere le mie priorità, tu saresti sempre tra le prime, anche quando non te ne accorgi. La tua zia".

Giulia Provvedi, 31 anni, ha un rapporto speciale con Nicole, come dimostrano anche i divertenti video di cui zia e nipote sono spesso protagoniste sui social. "Io vivo per lei. È buona, è educata. Io sono cresciuta con lei. A volte sembra essere più matura lei di me. Siamo legatissime, ci divertiamo tantissimo", aveva raccontato Giulia Provvedi a Verissimo.

Leggi anche

Lo sfogo di Gaia sul senso di vuoto, ansia e solitudine

Le parole

Lo sfogo di Gaia sul senso di vuoto, ansia e solitudine

La cantante condivide uno sfogo sui social

La cantante condivide uno sfogo sui social

Anna Tatangelo: “Giacomo Buttaroni mi fa sentire amata, protetta”

Il racconto

Anna Tatangelo: “Giacomo Buttaroni mi fa sentire amata, protetta”

La cantante si racconta in un'intervista

La cantante si racconta in un'intervista

Le nuove coppie dell’estate 2025

Amore

Le nuove coppie dell’estate 2025

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Robbie Williams e Ayda Field, "15 foto per 15 anni" di matrimonio

Amore

Robbie Williams e Ayda Field, "15 foto per 15 anni" di matrimonio

L'attrice ha ripercorso in 15 foto il suo matrimonio con il cantautore

L'attrice ha ripercorso in 15 foto il suo matrimonio con il cantautore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity