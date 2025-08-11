"Oggi la diabolica trinità è venuta a farmi visita. Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito. Hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l'anima e rendendola ostaggio": inizia così il lungo sfogo di Gaia sui social.

La cantante pubblica lo scatto del suo occhio pieno di lacrime e spiega: "In questo momento siedo su una poltrona di un treno diretto, Roma-Milano. Una tratta familiare per me, per la mia primavera emozionale, i primi amori sbocciati nella città eterna, le prime responsabilità che mi richiamavano verso il freddo Nord e i primi sensi di vuoto non più colmabili da una carezza di papà o una tenera rassicurazione di mamma. Il déjà vu era inevitabile. L'inquietudine pure".

"Ho viaggiato molto, sia internamente che nel mondo, alla ricerca di una risposta, una soluzione, un metodo che potesse placare questa incessante necessità di riempire [...]. E nonostante abbia aggiunto innumerevoli esperienze e lezioni al mio bagaglio di vita, non sono ancora arrivata ad una conclusione", aggiunge Gaia, che aveva scritto su un quaderno le parole riportate nel post: "A tratti meditare, visualizzare, anche scrivere e buttare fuori tutto può aiutare, ma non elimina completamente la presenza dei 'soliti' inquilini del mio cervello. Scegliere di abbracciare la propria evoluzione personale spesso significa sacrificare dei piccoli piaceri momentanei o rush dopaminici che possono tranquillamente diventare degli inutili cerotti posti sopra una ferita profonda e ancora aperta. Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L'ansia di risolvere un problema è essa stessa il problema. Un cane che si morde la coda, un'apparente risoluzione che sotto forma di 'cura' va a infettare più in profondità".

"La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare 'la brava', servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio. Lei vorrebbe non dover cercare validazioni da sconosciuti solo per ricordarsi che è speciale così com'è. Senza bisogno di fare, ma semplicemente di essere", aggiunge Gaia.

Ospite a Verissimo, Gaia aveva parlato delle sue insicurezze: "A volte può essere anche una chiave di lettura di una parte di me che evidentemente devo abbracciare un po' di più senza giudicare o puntarmi il dito contro. Sto cercando di essere più gentile con me stessa".