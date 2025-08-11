Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Le parole
11 agosto 2025

Lo sfogo di Gaia sul senso di vuoto, ansia e solitudine: “Sono arrivati per rimanere più del solito”

La cantante condivide uno sfogo sui social: "La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata"

Condividi:
Gaia (1)

"Oggi la diabolica trinità è venuta a farmi visita. Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito. Hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l'anima e rendendola ostaggio": inizia così il lungo sfogo di Gaia sui social.

La cantante pubblica lo scatto del suo occhio pieno di lacrime e spiega: "In questo momento siedo su una poltrona di un treno diretto, Roma-Milano. Una tratta familiare per me, per la mia primavera emozionale, i primi amori sbocciati nella città eterna, le prime responsabilità che mi richiamavano verso il freddo Nord e i primi sensi di vuoto non più colmabili da una carezza di papà o una tenera rassicurazione di mamma. Il déjà vu era inevitabile. L'inquietudine pure".

"Ho viaggiato molto, sia internamente che nel mondo, alla ricerca di una risposta, una soluzione, un metodo che potesse placare questa incessante necessità di riempire [...]. E nonostante abbia aggiunto innumerevoli esperienze e lezioni al mio bagaglio di vita, non sono ancora arrivata ad una conclusione", aggiunge Gaia, che aveva scritto su un quaderno le parole riportate nel post: "A tratti meditare, visualizzare, anche scrivere e buttare fuori tutto può aiutare, ma non elimina completamente la presenza dei 'soliti' inquilini del mio cervello. Scegliere di abbracciare la propria evoluzione personale spesso significa sacrificare dei piccoli piaceri momentanei o rush dopaminici che possono tranquillamente diventare degli inutili cerotti posti sopra una ferita profonda e ancora aperta. Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L'ansia di risolvere un problema è essa stessa il problema. Un cane che si morde la coda, un'apparente risoluzione che sotto forma di 'cura' va a infettare più in profondità".

"La bimba che è in me vorrebbe solo essere vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare 'la brava', servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio. Lei vorrebbe non dover cercare validazioni da sconosciuti solo per ricordarsi che è speciale così com'è. Senza bisogno di fare, ma semplicemente di essere", aggiunge Gaia.

Ospite a Verissimo, Gaia aveva parlato delle sue insicurezze: "A volte può essere anche una chiave di lettura di una parte di me che evidentemente devo abbracciare un po' di più senza giudicare o puntarmi il dito contro. Sto cercando di essere più gentile con me stessa".

Leggi anche

Giulia Provvedi, la dedica alla nipotina Nicole

Famiglia

Giulia Provvedi, la dedica alla nipotina Nicole

Giulia Provvedi pubblica sui social un dolce video insieme alla sua amata nipotina, figlia di Silvia Provvedi

Giulia Provvedi pubblica sui social un dolce video insieme alla sua amata nipotina, figlia di Silvia Provvedi

Anna Tatangelo: “Giacomo Buttaroni mi fa sentire amata, protetta”

Il racconto

Anna Tatangelo: “Giacomo Buttaroni mi fa sentire amata, protetta”

La cantante si racconta in un'intervista

La cantante si racconta in un'intervista

Le nuove coppie dell’estate 2025

Amore

Le nuove coppie dell’estate 2025

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Ecco i Vip che hanno trovato l'amore

Robbie Williams e Ayda Field, "15 foto per 15 anni" di matrimonio

Amore

Robbie Williams e Ayda Field, "15 foto per 15 anni" di matrimonio

L'attrice ha ripercorso in 15 foto il suo matrimonio con il cantautore

L'attrice ha ripercorso in 15 foto il suo matrimonio con il cantautore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity