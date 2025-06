Justin Bieber, le foto con il figlio Jack Blues

Justin Bieber ha pubblicato sui social un tenero carosello di foto in bianco e nero insieme al figlio Jack Blues, nato il 24 agosto del 2024 dall'amore con la modella Hailey Baldwin, che il cantante ha sposato nel 2018. Le dolci foto ritraggono alcuni momenti padre figlio e il cantante ha accompagnato gli scatti con una didascalia: "Piccolo Bieber".

Qualche giorno prima Justin Bieber aveva condiviso anche un'altra foto sempre in bianco e nero in cui il figlio accarezzava con la sua manina, dolcemente, il viso del padre.

Justin Bieber e lo sfogo sui social

Secondo recenti indiscrezioni, Justin Bieber non starebbe attraversando un periodo particolarmente semplice. Di recente, il cantante aveva condiviso uno sfogo sui social, parlando della sua rabbia. "Non credi che se avessi potuto aggiustarmi da solo l'avrei già fatto?", aveva scritto il cantante. "So di essere rotto, so di avere problemi con la rabbia. Ho cercato per tutta la vita di lavorare su me stesso, per diventare come le persone che mi dicevano che dovevo essere 'aggiustato' come loro. E questo continua solo a farmi sentire sempre più stanco e sempre più arrabbiato".