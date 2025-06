Justin Bieber, lo sfogo sui social: "So di essere rotto”

"Non credi che se avessi potuto aggiustarmi da solo l'avrei già fatto?": Justin Bieber condivide uno sfogo sui social in cui parla della sua rabbia. "So di essere rotto, so di avere problemi con la rabbia. Ho cercato per tutta la vita di lavorare su me stesso, per diventare come le persone che mi dicevano che dovevo essere 'aggiustato' come loro. E questo continua solo a farmi sentire sempre più stanco e sempre più arrabbiato", scrive il cantante, 31 anni.

I tormenti di Justin Bieber

Justin Bieber afferma che è la fede ad aiutarlo in questo periodo difficile: "Più mi sforzo di crescere, più mi concentro su me stesso. Gesù è l’unico che continua a spingermi a voler rendere la mia vita dedicata agli altri. Perché, sinceramente, sono esausto di pensare a me stesso ultimamente". "E tu, non lo sei?", chiede il cantante che nelle scorse ore ha reso pubblica una conversazione con una persona non nota, con cui avrebbe avuto una discussione, fino a voler rompere i rapporti, proprio a causa della rabbia dell'artista.

"Non sopprimerò mai le mie emozioni per qualcuno. Il conflitto fa parte delle relazioni. Se non ti piace la mia rabbia, non ti piaccio io. La mia rabbia è una risposta al dolore che ho dovuto affrontare. Chiedere a una persona traumatizzata di non esserlo, è meschino", ha scritto Justin Bieber nella conversazione. Poi nelle storie su Instagram ha aggiunto a proposito di quella conversazione: "Smettila di chiedermi se sto bene, smettila di chiedermi come va, non lo faccio io con te perché so com’è la vita per tutti noi: è dura. La mia rabbia è una risposta. Incoraggiamoci a vicenda, non proiettiamo le nostre insicurezze sugli altri, la tua preoccupazione non sembra premura è solo opprimente".

Justin Bieber in passato aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale. In un saggio del 2019, riportato da Bbc, il cantante aveva parlato del suo abuso di droghe e della depressione. "Da ragazzo di 13 anni di una piccola città sono passato a essere lodato ovunque dal mondo, con milioni di persone che dicevano quanto mi amavano e quanto fossi straordinario. Quando senti queste cose abbastanza spesso da ragazzo, finisci davvero per crederci. Facevano tutto per me, quindi non ho mai nemmeno imparato le basi della responsabilità", aveva raccontato Justin Bieber, ammettendo di aver fatto degli errori in quella fase della sua vita. "Ho preso ogni decisione sbagliata che si potesse immaginare, e sono passato dall’essere una delle persone più amate e adorate al mondo alla più derisa, giudicata e odiata. È difficile alzarsi dal letto la mattina, quando sembra che ci siano solo guai su guai su guai. A volte puoi arrivare al punto in cui non vuoi nemmeno più vivere. Quando senti che non cambierà mai nulla".

In quell'occasione Justin Bieber aveva spiegato di essere stato aiutato dall'amore delle persone che gli vogliono bene e dall'amore di sua moglie Hailey Baldwin, con cui è sposato dal 2018 e con cui nel 2024 ha accolto il figlio Jack Blues. "Per fortuna, Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano per quello che sono. Ora sto vivendo la stagione migliore della mia vita: il matrimonio", aveva detto il cantante.

Le recenti preoccupazioni sulla salute di Justin Bieber

Dalle liti con i paparazzi ad altri sfoghi criptici sui social: di recente alcuni fan hanno iniziato a preoccuparsi per la pop star, che sembrerebbe essere tornata ad avere alcune difficoltà legate sempre alla salute mentale. People, citando una fonte, aveva scritto: "Sta affrontando molti demoni interiori in questo momento. Ultimamente sta prendendo decisioni davvero sbagliate, che stanno influenzando negativamente amicizie, denaro e affari. Le persone sono preoccupate per lui".