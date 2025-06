Piero Barone compie 32 anni e festeggia con Ignazio e Gianluca de Il Volo

Piero Barone, de Il Volo, condivide sui social uno scatto insieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in occasione del suo 32esimo compleanno

Piero Barone, in occasione del suo 32esimo compleanno, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto insieme ai suoi colleghi de Il Volo: Ignazio Boschetto, 30 anni, e Gianluca Ginoble, 30 anni. Nella foto i tre artisti sono davanti alle candeline, appena spente, dalla torta. Un momento semplice, ma carico di affetto e complicità, che dimostra un'intesa che va oltre il palco. Piero Barone ha accompagnato l'immagine con una didascalia breve: "Candele e desideri".

Il Volo si racconta a Verissimo

Il rapporto speciale che unisce i tre membri de Il Volo era già emerso durante un'intervista rilasciata a Verissimo. In quella occasione Ignazio Boschetto aveva parlato del suo matrimonio con la modella Michelle Bertolini, e Piero non aveva perso occasione per fare una battuta ironica al collega: "la sposa più bella dello sposo". Ignazio aveva risposto con autoironia: "È vero, ne sono consapevole. Meno male che ci sono donne che guardano la parte interiore più di quella esteriore".

Gianluca Ginoble, in quell'occasione, aveva parlato del profondo legame che li unisce, nonostante le differenze caratteriali: "Negli anni abbiamo avuto un rapporto fatto di contrasti, ma proprio perché ci vogliamo bene. Siamo una famiglia".