Can Yaman e Sara Bluma, le immagini del red carpet (e del bacio)

Can Yaman e Sara Bluma sono arrivati mano nella mano all'Italian Global Series Festival, scambiandosi anche un bacio davanti ai fotografi. E ora tutti si chiedono: è nata una nuova coppia? Non è la prima volta in realtà che l'attore, 35 anni, e la Dj vengono fotografati insieme. Erano già stati immortalati in un locale, scatenando le voci di una frequentazione, alimentate così dalla prima apparizione pubblica in cui sono sembrati complici e affiatati.

Nel 2024 a Verissimo, Can Yaman si era dichiarato single e aveva affermato di essere pronto ad aprire il suo cuore all'amore. "Appena trovo la donna giusta farò un bambino", aveva detto l'attore in collegamento a Verissimo durante l'intervista della collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set di Viola come il mare.

Nel video sopra, il red carpet di Can Yaman e Sara Bluma.