È nata una nuova coppia? Durante il red carpet dell'Italian Global Series Festival Can Yaman ha sfilato mano nella mano con Sara Bluma, alimentando così il rumor su una possibile frequentazione con la Dj.

Can Yaman, 35 anni, e Sara Bluma erano stati già fotografati insieme in una discoteca durante una serata della Dj di origini algerine. All'Italian Global Series Festival l'attore e la Dj sono apparsi complici e si sono scambiati anche un bacio, immortalato dai fotografi.

Chi è Sara Bluma

Secondo quanto riporta AdnKronos, Sara Bluma è il nome d’arte di Sara Chichani ed è una dj di origini algerine che sui social conta più di 27 mila follower. Sara Bluma ha una carriera avviata nel mondo del clubbing europeo ed è molto conosciuta per le sue serate da dj tra Ibiza, Berlino e Parigi. Sara è la creatrice di 'Boudoir', il format delle sue serate che fonde musica elettronica, burlesque e cabaret. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album Teenage Dream.

Can Yaman parla dell'amore a Verissimo

Ospite a Verissimo ad aprile 2024, Can Yaman aveva affermato di essere single, ma di essere pronto ad aprire il suo cuore all'amore. "Appena trovo la donna giusta farò un bambino", aveva detto l'attore in collegamento a Verissimo durante l'intervista della collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set di Viola come il mare.