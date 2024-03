Elena Santarelli festeggia l'ottavo compleanno della figlia Greta Lucia: "Sei un'anima gentile"

Foto Instagram @elenasantarelli

Elena Santarelli condivide sui social una dolcissima dedica alla figlia Greta Lucia, in occasione del suo ottavo compleanno.

"Auguri a chi, tanti anni fa, ci ha scelti per essere i suoi genitori. Molti ci chiedono: com'è Greta? Greta è senza dubbio una bambina creativa, curiosa e tanto simpatica. È generosa, affettuosa e ama gli animali", ha scritto la showgirl, aggiungendo alcuni cuori a corredo di uno scatto della secondogenita avuta nel 2016 con il marito Bernardo Corradi.

Storie Instagram @elenasantarelli

"Greta è un'anima gentile. È testarda, perché ariete. Noi siamo grati di essere la tua mamma e il tuo papà. Ti auguriamo il meglio Teta", ha aggiunto Elena Santarelli, che nelle sue storie su Instagram ha condiviso un tenero momento con la figlia e alcune immagini della festa di compleanno organizzata per la secondogenita.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi, l'amore per i figli a Verissimo

Insieme da 17 anni, e genitori anche del primogenito Giacomo (2009), Elena Santarelli e Bernardo Corradi avevano parlato a Verissimo dell'amore per i loro figli.

Bernardo Corradi aveva raccontato: "Elena è una mamma molto brava e forte, ma allo stesso tempo ha anche momenti di debolezza. Non è stata la sua bellezza a farmi innamorare di lei, se l'ho scelta come madre dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l'aspetto fisico".

La coppia ha vissuto anche momenti difficili, segnati dalla malattia del figlio Giacomo: "Sembro tanto forte, ma sono anche molto fragile e Bernardo lo sa. Lui è un uomo meraviglioso, mi lusinga come madre, come moglie, come amica, come fidanzata, sono un po' tutto. Mi ha sempre fatto anche tanti complimenti, veri e sinceri, anche per la gestione della malattia di Giacomo", aveva detto Elena Santarelli.