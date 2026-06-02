" Quando ti ho conosciuto eri piccolo ed eri già coraggioso, curioso e intrigante - scrive Veronica Peparini al marito a corredo di uno scatto del matrimonio condiviso sui social - Oggi hai ancora queste qualità. Non ti dico che le cose siano sempre rose e fiori, è così difficile descrivere l'essenza vera del nostro amore perché chi ci conosce sa che caratteri forti abbiamo entrambi. Ma chi ci conosce bene sa anche quanto siamo legati, chissà, da qualcosa che va oltre, forse da quel famoso filo rosso simbolo dell’anima gemella. Oggi fai 30 anni, sei sempre coraggioso, curioso, ma sicuramente più uomo . Complicato ma uomo. Papà stupendo tanto presente con loro, anche troppo. Le bimbe sono fortunate ad averti. Auguri amore della mia vita ".

Veronica Peparini e Andreas Muller parlano della loro storia d'amore a Verissimo



Ospiti a Verissimo, Veronica Peparini, 55 anni, e Andreas Muller, 30 anni, avevano parlato delle loro storia d'amore, spesso oggetto di critiche e pregiudizi a causa della differenza di età. "Ancora oggi c'è il commentino cattivo, però chi se ne importa. Noi abbiamo pensato sempre a noi e a quello che ci faceva stare bene, com'è giusto che sia. Tante persone ci hanno sostenuti, anche ad Amici ci hanno sostenuti e questa è una grande forza. Quindi chi se ne importa di quei pochi che dicono cattiverie", aveva dichiarato la coreografa.

Il ballerino aveva aggiunto: "Capisco che sia facile giudicare una storia come se fosse un film che vedi sui social. Capisco anche che non si può piacere a tutti. Però quando hai dalla tua parte la famiglia - i genitori, i figli -, ti senti completo, tutto il resto è un contorno. Chi ti apprezza bene, chi non ti apprezza amen".

