Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati civilmente. In attesa del matrimonio del 29 settembre, la coppia si è unita con rito civile. A condividere con loro l'importante passo non potevano mancare le gemelline Penelope e Ginevra, di un anno.

La proposta di matrimonio era arrivata a La Talpa, reality a cui hanno partecipato in coppia. "Siamo partiti per fare un'esperienza di gioco e di reality. Paradossalmente siamo stati insieme più lì che a casa. A un certo punto mi sono sentito di fare questa cosa", ha raccontato Andreas Muller a Verissimo.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d'amore

Veronica Peparini e Andreas Muller si erano conosciuti ad Amici nel 2017, quando lei era insegnante e lui allievo. La scintilla è scattata qualche anno dopo, quando Andreas è tornato nella scuola nei panni di ballerino professionista, da allora non si sono più separati. Nel 2023, Veronica Peparini ha rivelato a Verissimo di aspettare due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo del 2024.

"Non me lo aspettavo proprio", ha detto Veronica Peparini riguardo alla proposta di matrimonio, arrivata durante il reality La Talpa. "Il matrimonio non è mai stato per noi un traguardo. Il nostro sogno più grande era diventare genitori e l'abbiamo realizzato con l'arrivo di Penelope e Ginevra. Il matrimonio sarà un qualcosa in più, sarà come chiudere un cerchio anche per le bambine", ha dichiarato la coppia a Verissimo.