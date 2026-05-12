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Madri e figli12 maggio 2026

Victoria Beckham racconta la sua famiglia: "Siamo tradizionalisti"

L'imprenditrice, ex Posh Spice, è tornata a parlare della sua famiglia: "Vogliamo che i nostri figli diventino grandi lavoratori e persone gentili"
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Victoria Beckham con la sua famiglia
Victoria Beckham con la sua famiglia

Ospite del podcast Aspire with Emma Grede, Victoria Beckham, 52 anni, è tornata a parlare della sua famiglia raccontando quelle che sono le abitudini alle quali lei e il marito David Beckham, 51 anni, non possono proprio rinunciare. "Tutte le sere alle 18 ci riuniamo a tavola per cena. A meno che uno di noi non sia via per lavoro, la regola è quella di cenare sempre tutti insieme. Siamo piuttosto tradizionalisti, più di quanto la gente creda". Le regole in casa Beckham riguardano anche l'importanza della comunicazione tra i membri della famiglia: "A tavola nessuno usa il cellulare: ci riuniamo per condividere quello che è successo nel corso della giornata".

Riguardo ai figli e a come lei e il marito hanno voluto crescerli, Victoria Beckham aggiunge: "Vogliamo che i nostri figli diventino grandi lavoratori e persone gentili".

L'intervista di Victoria Beckham al podcast Aspire with Emma Grede arriva circa un mese dopo quella rilasciata dall'imprenditrice ed ex Posh Spice a The Wall Street Journal, durante la quale aveva rotto il silenzio sulla rottura del figlio Brooklyn. "Penso che noi abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli", aveva dichiarato Victoria senza nominare direttamente il primogenito. Oltre che di Brooklyn, Victoria e David Beckham sono genitori anche di Romeo James (2002), Cruz David (2005) e Harper Seven (2011).

La rottura di Brooklyn Beckham con i genitori Victoria e David

A inizio 2026, Brooklyn Beckham aveva spiegato di aver tagliato ogni rapporto con i genitori. "Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo", aveva raccontato in una lunga nota condivisa su Instagram.

"I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati. Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito", aveva aggiunto Brooklyn Beckham riguardo il rapporto che la sua famiglia di origine avrebbe con la moglie Nicola Peltz, sposata nel 2022.

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