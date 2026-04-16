Victoria Beckham rompe il silenzio sulla rottura del figlio Brooklyn: “Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli”

Finora Victoria Beckham, 51 anni, non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua famiglia, dopo le dure dichiarazioni del figlio. "Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili. E sapete, siamo sotto i riflettori da più di 30 anni ormai, e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è proteggere i nostri figli e amarli. Ed è davvero tutto quello che voglio dire a riguardo", ha aggiunto l'ex Posh Spice, che con David Beckham, oltre a Brooklyn, ha avuto anche i figli Romeo James (2002), Cruz David (2005) e Harper Seven (2011).

Lo scorso gennaio, Brooklyn Beckham aveva raccontato di aver chiuso i rapporti con i genitori David e Victoria. "Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo", aveva spiegato sui social.



"I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati. Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito. Mia moglie è stata costantemente mancata di rispetto dalla mia famiglia, nonostante tutti i nostri sforzi per unirci e fare fronte comune. Mia madre ha ripetutamente invitato nella nostra vita donne del mio passato, in modi chiaramente pensati per mettere a disagio entrambi", aveva aggiunto Brooklyn, 27 anni, sposato con Nicola Peltz dal 2022.

Brooklyn Beckham si era mostrato risoluto nel chiudere i rapporti con la famiglia d'origine: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita".