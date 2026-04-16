Victoria Beckham rompe il silenzio sulla rottura del figlio Brooklyn: “Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli”

Victoria Beckham ha rotto il silenzio sulla rottura del figlio Brooklyn. "Penso che noi abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli", ha detto l'imprenditrice a The Wall Street Journal, senza nominare direttamente il primogenito.
Finora Victoria Beckham, 51 anni, non aveva rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua famiglia, dopo le dure dichiarazioni del figlio. "Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili. E sapete, siamo sotto i riflettori da più di 30 anni ormai, e tutto ciò che abbiamo sempre cercato di fare è proteggere i nostri figli e amarli. Ed è davvero tutto quello che voglio dire a riguardo", ha aggiunto l'ex Posh Spice, che con David Beckham, oltre a Brooklyn, ha avuto anche i figli Romeo James (2002), Cruz David (2005) e Harper Seven (2011).
Lo scorso gennaio, Brooklyn Beckham aveva raccontato di aver chiuso i rapporti con i genitori David e Victoria. "Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo", aveva spiegato sui social.
"I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati. Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito. Mia moglie è stata costantemente mancata di rispetto dalla mia famiglia, nonostante tutti i nostri sforzi per unirci e fare fronte comune. Mia madre ha ripetutamente invitato nella nostra vita donne del mio passato, in modi chiaramente pensati per mettere a disagio entrambi", aveva aggiunto Brooklyn, 27 anni, sposato con Nicola Peltz dal 2022.
Brooklyn Beckham si era mostrato risoluto nel chiudere i rapporti con la famiglia d'origine: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita".