Diletta Leotta, il ritorno a casa dopo la nascita di Leonardo

Diletta Leotta e Loris Karius a casa con i figli Aria Rose e il neonato Leonardo | Instagram: @dilettaleotta

Il video, pubblicato su Instagram con la didascalia "Back home as mom of two" (ovvero: "Di nuovo a casa come mamma di due bambini") e la colonna sonora di "Coming Home" di Skylar Grey, mostra anche i dettagli dell' allestimento di benvenuto : nella parete del salotto, dei palloncini formano la scritta "welcome home" (ovvero: "Benvenuto a casa"). Sul tavolo, la coppia trova una torta a piani bianca e azzurra, decorata con un grande fiocco azzurro in cima e la scritta "Welcome home Leonardo". Al centro del tavolo siede un orsetto di peluche e una pettorina bianca personalizzata con il nome del bambino ricamato in azzurro.

Diletta Leotta torna a casa con Leonardo . La conduttrice, 34 anni, e il calciatore Loris Karius , 32 anni, hanno condiviso il momento nel quale scendono dall'auto con il neonato, accolti da Aria Rose che corre loro incontro. Karius tiene in mano la navicella dove riposa Leonardo, mentre varcano la soglia della loro casa.

A inizio maggio, Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita del piccolo. La coppia, insieme dal 2022, aveva già dato il benvenuto ad Aria Rose nel 2023 e si era sposata in Sicilia l'anno successivo. A dicembre dello scorso anno, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio, rivelando poi ai follower di aspettare un maschietto.

Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato del suo desiderio di allargare la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina".



Nel video sotto, la storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius.