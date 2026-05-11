Romina Carrisi ha commentato a Verissimo lo scontro mediatico tra i genitori Al Bano e Romina Power. "Non c’era malizia nelle parole di mia madre, non voleva ferirlo, non c'era rancore. Stava solo esprimendo una sua esperienza in un momento in cui aveva bisogno di sostegno in senso figurato e mio padre l'ha interpretato in maniera letterale. Magari il sostegno di cui aveva bisogno mia madre era diverso da quello che dava mio padre", ha detto la figlia più piccola di Romina Power, 74 anni, e Albano Carrisi, 82 anni.

"Per me sono due esseri umani che hanno vissuto un'esperienza orrenda che nessuno si merita. Questo però non dà diritto ad attaccare mia madre, di prendere anche altre situazioni e vomitarle in pubblico. Sono un po' delusa dal fatto che non abbiano pensato a noi figli. È mancato il chiedersi: 'Forse faccio male a Yari, a Cristèl, a Romina dicendo queste cose della loro madre?'. È stato questo a deludermi", ha aggiunto Romina Carrisi, 38 anni.

Tra i motivi della distanza tra Romina Power e Al Bano c'è una visione opposta sulla scomparsa della loro prima figlia Ylenia. A questo proposito, Romina Carrisi ha detto: "Mi dispiace che non ci sia rispetto l'uno del pensiero dell'altra. Mia madre è libera di pensare che Ylenia esista ancora perché magari se pensa che non ci sia più inizia a non esserci più nemmeno lei stessa. Credo che per mio padre immaginarla viva e non cercarla sia lacerante".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Romina Carrisi a Verissimo.