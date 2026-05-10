Romina Carrisi commenta a Verissimo lo scontro mediatico tra i genitori Al Bano e Romina Power. "Tutto è partito da una frase detta da mia madre durante l'intervista a Belve. Mio padre ha estrapolato un minuto di quell'intervista e ha reagito, a mio avviso, in maniera molto sproporzionata rispetto a quello che ha detto mia madre", afferma la figlia più piccola di Romina Power, 74 anni, e Albano Carrisi, 82 anni.



Romina Carrisi non ha visto da parte di sua madre una volontà di ferire il padre: "Non c’era malizia nelle parole di mia madre, non voleva ferirlo, non c'era rancore. Stava solo esprimendo una sua esperienza in un momento in cui aveva bisogno di sostegno in senso figurato e mio padre l'ha interpretato in maniera letterale. Magari il sostegno di cui aveva bisogno mia madre era diverso di quello che dava mio padre".



Per quanto riguarda le motivazioni della reazione di Al Bano alle parole dell'ex moglie, Romina Carrisi, 38 anni, dice: "Credo che abbia una ferita enorme ancora aperta legata alla scomparsa di Ylenia e poi all'epilogo della storia con mia madre. Il dolore e la tristezza quando non vengono ascoltati diventano rabbia. Si vede che lui era arrabbiato. Credo che ci fosse un livore antico, che non era collegato a quello che ha detto mia madre".



Per quanto riguarda la guerra mediatica tra di loro, Romina Carrisi aggiunge: "Per me sono due esseri umani che hanno vissuto un'esperienza orrenda che nessuno si merita. Questo però non dà diritto ad attaccare mia madre, di prendere anche altre situazioni e vomitarle in pubblico. Sono un po' delusa dal fatto che non abbiano pensato a noi figli. È mancato il chiedersi: 'Forse faccio male a Yari, a Cristèl, a Romina dicendo queste cose della loro madre?'. È stato questo a deludermi".

Romina Carrisi: "I miei genitori Al Bano e Romina sono liberi di avere pensieri diversi sulla scomparsa di Ylenia"