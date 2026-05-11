Paola Turci, l'intervista in 100 secondi

Dalla fine del matrimonio con Francesca Pascale al desiderio di diventare mamma: Paola Turci si è raccontata a Verissimo.

"Potevo anche evitare di sposarmi. L'ho fatto per amore, ma poi non è andata, va bene così", ha detto la cantautrice, 61 anni, che è stata unita civilmente a Francesca Pascale, 40 anni, dal 2022 al 2024.

"Non ci si comprendeva reciprocamente. Probabilmente non ho ammesso a me stessa la profonda differenza e diversità tra di noi", ha aggiunto Paola Turci, che non nega che quello con l'attivista sia stato "un amore tossico".



Paola Turci è stata sposata anche con Andrea Amato dal 2010 al 2012. In passato la cantautrice ha accarezzato il desiderio di diventare mamma: "Con il senno del poi forse non l'ho desiderato così convintamente perché quando vuoi una cosa fai di tutto per averla".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Paola Turci a Verissimo.