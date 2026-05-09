Paola Turci e la fine del matrimonio con Francesca Pascale: "Potevo evitare di sposarmi"

Paola Turci parla a Verissimo della fine del matrimonio con Francesca Pascale, a cui è stata unita civilmente dal 2022 al 2024. "Potevo anche evitare di sposarmi. L'ho fatto per amore, ma poi non è andata, va bene così". Per la cantautrice si trattava del secondo matrimonio, dopo quello con Andrea Amato, con cui è stata sposata dal 2010 al 2012.



In passato Francesca Pascale, 40 anni, ha definito "amore tossico" la relazione con Paola Turci, 61 anni. A questo proposito, la cantautrice dice: "Ha ragione, è vero. Non ci si comprendeva reciprocamente. Probabilmente non ho ammesso a me stessa la profonda differenza e diversità tra di noi". Oggi della loro relazione "non rimane nulla", come afferma Paola Turci: "Rimane un vissuto, un'esperienza. Non ci sono rapporti, ma meglio così".

Riguardo alla relazione con Francesca Pascale, Paola Turci aggiunge: "Quando provo qualcosa mi lascio guidare dall'istinto, non dal pregiudizio, faccio quello che voglio e decido io per me anche se sono molto discreta e riservata. La mia famiglia non sapeva nulla, l'ha scoperto dai giornali".

Oggi Paola Turci afferma di essere single: "Non c'è nessuno, sono super single". In passato la cantautrice afferma di aver accarezzato il desiderio di diventare mamma: "Con il senno del poi forse non l'ho desiderato così convintamente perché quando vuoi una cosa fai di tutto per averla".