"Andava tutto bene, poi improvvisamente lui ha scelto di andare via": Raffaella Fico ha parlato a Verissimo dell'allontanamento del compagno Armando Izzo, che di recente ha annunciato di aver preso una pausa di riflessione.

"Vivevamo insieme. Stavamo benissimo, era tutto rosa e fiori. Non so cosa sia successo, credo che abbia avuto bisogno di un momento per stare da solo e riflettere per delle problematiche, delle pressioni. Ci sto male però rispetto la sua scelta", ha spiegato la showgirl, 38 anni, che lo scorso dicembre aveva perso il figlio che aspettava con il calciatore: "Non ho ancora elaborato il lutto".





Alla domanda se veda un ritorno con Armando Izzo, Raffaella Fico ha risposto: "In questo periodo di riflessione sua ne approfitterò per riflettere anche io. Se dovesse tornare, dovrà darmi delle spiegazioni. Poi nella vita mai dire mai".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Raffaella Fico a Verissimo.