Chiara Balistreri annuncia in lacrime sui social la scarcerazione dell'ex fidanzato Gabriel Constantin, che in Appello è stato condannato per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi. "Sono appena stata svegliata con una chiamata della Polizia che mi informava che Gabriel fra due giorni tornerà a casa" - ha detto Chiara Balistreri - Tornerà a casa con dispositivo. Dispositivo che io non accetto. Io non voglio nessun dispositivo perché, se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa un'ennesima volta".



Chiara Balistreri spiega che Gabriel Constantin sconterà il resto della pena in casa della madre: "Sua madre, che è complice di suo figlio visto che è stato arrestato in presenza di sua madre, la quale l'ha aiutato durante tutta la latitanza. In una casa dove io sono quasi morta, dove io ho preso botte per 5 anni".

Nel video, Chiara Balistreri ribadisce come Gabriel sia scappato già una volta dagli arresti domiciliari e afferma come l'ex abbia mostrato una cattiva condotta anche in carcere, ma nonostante tutto questo sia stato scarcerato: "A prendere la decisione di rimandarlo a casa, perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne e questa cosa mi fa ancora più schifo". La ragazza ha sempre condiviso la sua battaglia sui social e a Verissimo: "Vi ho portato con me ed è giusto anche farvi vedere che sconfitta io ho preso oggi e quanto noi donne valiamo niente per questo Stato. Tutti i giorni mi chiedete aiuto, tutti i giorni mi chiedete dei consigli. La verità è che io stessa non ho giustizia, quel briciolo che mi era stato dato, mi è stato anche levato". Chiara Balistreri non risparmia parole forti: "Le carceri sono piene? E a me cosa me ne frega? Cosa mi interessa che le carceri sono piene?".

La scarcerazione arriva dopo un'altra decisione importante dei giudici riguardante Gabriel Constantin, che ha ottenuto poche settimane fa uno sconto di pena. Chiara Balistreri aveva condiviso a Verissimo il suo sfogo: "Nel periodo in cui mi ha rotto il naso, io l'avevo lasciato. Non c'era una convivenza, quindi è stato contestato il maltrattamento in famiglia. Sono consapevole che a livello legale ci sono state delle ragioni per questa riduzione della pena, ma a livello personale non fa piacere". Durante l'intervista, Chiara Balistreri aveva sottolineato come gli avvocati dell'ex ambissero a ottenere la scarcerazione: "Lui sperava di tornare a casa agli arresti domiciliari, non è stato contento di questa riduzione di pena. Ambiva a qualcosa in più".