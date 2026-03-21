Chiara Balistreri condivide a Verissimo il suo sfogo per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex, Gabriel Constantin, che in Appello è stato condannato per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi. "Gli è stata abbassata la pena di sei mesi", afferma Chiara Balistreri e spiega: "Nel periodo in cui mi ha rotto il naso, io l'avevo lasciato. Non c'era una convivenza, quindi è stato contestato il maltrattamento in famiglia". Chiara non nasconde l'amarezza per la decisione del giudice: "Sono consapevole che a livello legale ci sono state delle ragioni per questa riduzione della pena, ma a livello personale non fa piacere. Lui sperava di tornare a casa agli arresti domiciliari, non è stato contento di questa riduzione. Ambiva a qualcosa in più".

Chiara Balistreri è stata legata a Gabriel Constantin per sei anni. Nel ripercorrere la sua storia, Chiara Balistreri spiega: "Il primo anno non mi ha mai picchiata, era premuroso, disponibile, dolce, sensibile. Nessuno si aspettava che fosse una persona violenta. Piaceva molto alle mie amiche e alla mia famiglia. Poi c'è stato un declino". È così che Chiara Balistreri è entrata in un tunnel di violenze da cui è stato difficile uscire: "La prima volta è stato uno schiaffo. Perdonando quello, lui si è reso conto che ero disposta a perdonare anche altro. Il livello di violenza si è alzato sempre di più. A un certo punto sapevo che c'erano frasi che non potevo dire per non prendere botte".





"Sono tutti bravi a dire di denunciare al primo schiaffo, ma dietro a quelle violenze c'è una violenza psicologica che ti prepara e ti abitua a quella fisica. C'è manipolazione. Ti allontanano dalla famiglia, dalle amiche, ti isolano. Ti senti sola, ti senti sbagliata. È difficile", aggiunge Chiara Balistreri che oggi ha ritrovato il sorriso accanto a un nuovo amore: "Sono contenta di aver trovato un ragazzo così dolce e sensibile. Ho un grande bagaglio alle spalle e penso che anche per lui ci sia timore e preoccupazione di potermi ferire. Sono grata di aver trovato una persona così sensibile come Nicolò".