Dalle emozioni della nascita del primo figlio al parto e all'allattamento: Delia Duran e Alex Belli hanno parlato a Verissimo delle loro prime due settimane da genitori di Gabriel. "Ho seguito tutto il parto, è stata un'emozione incredibile. Quando è nato, ho iniziato a piangere ininterrottamente, non me lo aspettavo", ha detto Alex Belli, 43 anni.



Delia Duran, 37 anni, ha raccontato il parto: "Abbiamo optato per il cesareo su consiglio del ginecologo perché il bambino era grande. Con il senno del poi abbiamo fatto bene perché Gabriel aveva il cordone attorno al collo". Oggi Gabriel sta facendo allattamento misto: "La mamma lo allatta al seno e il papà con il biberon. Facciamo a turno".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Delia Duran e Alex Belli.