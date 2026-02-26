Mercedesz Henger è diventata mamma per la prima volta: è nata Aurora. L'annuncio è arrivato con il primo scatto di Mercedesz con il compagno Alessio Salata e la loro bambina.

Insieme al fidanzato Alessio, a cui è legata da due anni, Mercedesz Henger, 34 anni, aveva anche rivelato la scelta di chiamare la sua prima figlia Aurora. "Essendo cresciuta in un ambiente familiare particolare, vorrei che mia figlia crescesse in un ambiente unito e sereno, per questo ci tenevo a condividere prima con le nostre famiglie questa emozione", aveva spiegato nel corso dell'intervista Mercedesz Henger, che è stata cresciuta da Riccardo Schicchi, marito di sua mamma Eva Henger, il quale però non era il padre biologico della ragazza.

Mercedesz insieme alla mamma Eva Henger a Verissimo